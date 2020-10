Covid | nuove misure delle regioni | si parte con didattica a distanza e coprifuoco

LegaSalvini : CHI VUOLE IL LOCKDOWN? IL PD, CHE RAPPRESENTA I CETI MEDI IMPIEGATIZI. LA EX CLASSE LAVORATRICE È... - GiuseppeConteIT : Per contenere la seconda ondata dell'epidemia da Covid-19 c'è bisogno del contributo di tutti. Rispettiamo le nuove… - Corriere : Zaia: «Ho pronti 10 centri Covid. Nuove restrizioni? Decidono i parametri» - _martinaaa___ : RT @GiulyGirardi: “Italia verso nuove zone rosse, spettro del lockdown.” Farina ? Lievito ? Coperte ? Divano ? Cioccolata calda ? Stampant… - voltes48 : RT @Sunsea74: @a_meluzzi Il disegno mondiale, è mirato proprio a distruggere la cultura delle nuove leve,il covid_19 è uno strumento di gue… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuove

Corriere della Sera

Avevano 90 e 84 anni, erano ricoverati in ospedale. «Per entrambi il Covid è stato un importante acceleratore, avrebbero potuto vivere ancora diversi mesi» fanno sapere i medici.di Rita Maria Stanca Oltre il 50% dei lavoratori non si sente sicuro di poter mantenere il proprio lavoro in questo momento di emergenza . È quanto emerge dall’ultima indagine di InfoJobs, condotta su ...