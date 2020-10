Covid, Massimo Galli: “Il tempo delle gradualità è passato, servono misure decise. A marzo Milano si salvò grazie al lockdown” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Credo che si debba con decisione intervenire sulla popolazione chiedendo di ridurre tutto quanto non è strettamente necessario. Non voglio dire superfluo perché ci dicono che terrorizziamo le persone e non badiamo all’aspetto psicologico. Le assicuro che abbiamo da badare anche all’aspetto psicologico di noi stessi. Le posso garantire che il personale, che pure regge, è estremamente sconfortato da questa seconda ondata di malattia che ci sta opprimendo di nuovo. In questo momento torna la similitudine con la guerra. Se per tenere le persone su di morale devo fare della propaganda non lo faccio, non è corretto. Credo che si debba dire alle persone di regolarsi e autodeterminarsi e collaborare a un disegno collettivo di liberarci da questo virus o contenere il più possibile i danni. Tocca tenere duro”. In questo disegno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Credo che si debba con decisione intervenire sulla popolazione chiedendo di ridurre tutto quanto non è strettamente necessario. Non voglio dire superfluo perché ci dicono che terrorizziamo le persone e non badiamo all’aspetto psicologico. Le assicuro che abbiamo da badare anche all’aspetto psicologico di noi stessi. Le posso garantire che il personale, che pure regge, è estremamente sconfortato da questa seconda ondata di malattia che ci sta opprimendo di nuovo. In questo momento torna la similitudine con la guerra. Se per tenere le persone su di morale devo fare della propaganda non lo faccio, non è corretto. Credo che si debba dire alle persone di regolarsi e autodeterminarsi e collaborare a un disegno collettivo di liberarci da questo virus o contenere il più possibile i danni. Tocca tenere duro”. In questo disegno ...

HuffPostItalia : Massimo Cacciari: 'Il Covid privilegia i garantiti. Per i precari si va verso la piena disoccupazione' - repubblica : Sesso e Covid, Massimo Recalcati: 'Facciamo l'amore con le parole' di Giulia Santerini - petergomezblog : Massimo #Giannini in terapia intensiva, scrive dall’ospedale: “Il covid non si ferma mai, si infila negli interstiz… - Consuelide : RT @RadioRadioWeb: 'Conte? Da mesi il massimo è la telefonata di trenta secondi prima di andare in diretta. Vedo già ipotizzare Il lockdown… - La7tv : #ottoemezzo Il prof. Massimo Galli è categorico sull'evoluzione della #pandemia #Covid: 'E' finito il tempo per non… -