Covid Lombardia, contagi raddoppiati: 4.126 nuovi casi. Riaprono ospedali Fiera Milano e Bergamo (Di giovedì 22 ottobre 2020) contagi da coronavirus, è boom in Lombardia: i casi sono più che raddoppiati nella provincia di Milano. I nuovi positivi sono stati 4.126 nelle ultime 24 ore. Di questi, 1.800 casi solo... Leggi su ilmattino (Di giovedì 22 ottobre 2020)da coronavirus, è boom in: isono più chenella provincia di. Ipositivi sono stati 4.126 nelle ultime 24 ore. Di questi, 1.800solo...

TgLa7 : #Covid: in Lombardia oltre 4000 contagi in 24 ore, il doppio di ieri - TgLa7 : #Covid: #Lombardia: firmata ordinanza, coprifuoco da 23 alle 5 - Corriere : Impennata di contagi: in un giorno 4.126 in Lombardia e 1.858 a Milano e provincia - IoCivico : RT @laura_maffi: Alla faccia della trasparenza. La Destra in Lombardia secreta gli atti della Commissione regionale sul Covid. Insorgono M5… - Grand_Battery : RT @tranellio: #CommissariateLaLombardia Insostenibili inaccettabili a casa ! Focolaio all’ospedale Sacco di Milano, riferimento nella l… -