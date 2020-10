Covid, l’immunologa Antonella Viola: “Vi spiego perché il vaccino non è la soluzione” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Intervista dall’HuffPost l’immunologa Antonella Viola, direttrice Scientifica a Padova, fa sapere che serve una maggiore responsabilità da parte di tutti Torna a parlare l’immunologa Antonella Viola e stavolta lo fa in riferimento al vaccino anti Covid che secondo gli ultimi aggiornamenti potrebbe essere pronto per il mese prossimo. Lo fa intervistata dall’ HuffPost, “Il Governo … L'articolo Covid, l’immunologa Antonella Viola: “Vi spiego perché il vaccino non è la soluzione” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 22 ottobre 2020) Intervista dall’HuffPost l’immunologa, direttrice Scientifica a Padova, fa sapere che serve una maggiore responsabilità da parte di tutti Torna a parlare l’immunologae stavolta lo fa in riferimento alantiche secondo gli ultimi aggiornamenti potrebbe essere pronto per il mese prossimo. Lo fa intervistata dall’ HuffPost, “Il Governo … L'articolo, l’immunologa: “Viperché ilnon è la soluzione” proviene da YesLife.it.

La7tv : #ottoemezzo L'immunologa Antonella Viola smentisce le dichiarazioni del premier #Conte sul #vaccino pronto a fine a… - La7tv : #omnibus L'immunologa Antonella Viola sulla soglia delle 2300 terapie intensive per il #lockdown: 'Bisogna vedere l… - pimpi59 : RT @La7tv: #omnibus L'immunologa Antonella Viola sulla soglia delle 2300 terapie intensive per il #lockdown: 'Bisogna vedere la distribuzio… - pimpi59 : RT @La7tv: #omnibus L'immunologa Antonella Viola spiega quando e come arriverà il #vaccino contro il #Covid: 'Prime dosi in primavera, vacc… - R_I_S_P_E_T_T_O : capito? il test sierologico non serve a fare diagnosi di COVID Covid, l'immunologa Viola spiega alla ministra Azzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’immunologa Mantovani: Covid, forse un cromosoma rende vulnerabili le persone Corriere della Sera