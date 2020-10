Covid, l’allarme dell’Ats di Milano: “Le persone si contagiano facendo la fila per i tamponi” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Covid, l’Ats di Milano: “Le persone si contagiano facendo la fila per i tamponi” “Le persone si contagiano facendo la fila per i tamponi”: a lanciare l’allarme sul numero sempre più elevato di casi Covid registrati a causa degli assembramenti che si creano per effettuare i test è Vittorio De Micheli, direttore dell’Ats di Milano. Intervistato da Prisma di Radio Popolare, ha parlato della seconda ondata di Coronavirus, che sta investendo Milano come uno tsunami e ha parlato di quello che sembra essere un vero e proprio paradosso. “Una delle cose che abbiamo visto anche in questa ultima stagione è che ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 ottobre 2020), l’Ats di: “Lesilaper i tamponi” “Lesilaper i tamponi”: a lanciare l’allarme sul numero sempre più elevato di casiregistrati a causa degli assembramenti che si creano per effettuare i test è Vittorio De Micheli, direttore dell’Ats di. Intervistato da Prisma di Radio Popolare, ha parlato della seconda ondata di Coronavirus, che sta investendocome uno tsunami e ha parlato di quello che sembra essere un vero e proprio paradosso. “Una delle cose che abbiamo visto anche in questa ultima stagione è che ...

