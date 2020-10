Covid, l'allarme dell'Ats di Milano: 'La gente si contagia facendo la fila per il tampone' (Di giovedì 22 ottobre 2020) Mettersi in fila per il tampone , e contagiarsi per colpa degli assembramenti in coda: è l'allarme dell'Ats di Milano lanciato dal suo direttore Vittorio De Micheli, che alla trasmissione Prisma di ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Mettersi inper il, ersi per colpa degli assembramenti in coda: è l''Ats dilanciato dal suo direttore Vittorio De Micheli, che alla trasmissione Prisma di ...

vai a fare il tampone perché dubiti di avere il covid, perché hai avuto un contatto con un infetto, perché hai qualche sintomo, ed è proprio mentre sei in attesa dell’esito che rimani contagiato. Può ...

Nuove restrizioni, l'opinione di Brachino a L'Aria che tira

Intervenuto durante la trasmissione di La7 L’Aria che tira, Brachino ha successivamente criticato le modalità con cui la stampa italiana descrive questa seconda ondata della pandemia di coronavirus ..

