Covid, la scoperta dello Spallanzani: per individuare il virus è sufficiente un campione di saliva

Per individuare il virus Sars-Cov2 è sufficiente un campione di saliva. Per avere una diagnosi, ideale, dunque, sono sufficienti sistemi commerciali già disponibili, veloci e sensibili. E' quanto emerge da una ricerca appena pubblicata sulla rivista viruses, realizzata all'Istituto Nazionale Malattie Infettive 'Lazzaro Spallanzani' di Roma in collaborazione con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' di Roma, lo University College di Londra e la societa' biomedicale DiaSorin. Obiettivo dello studio, realizzato sul numero piu' consistente di pazienti e di campioni sinora analizzato al mondo, era quelli di determinare in maniera rigorosa come si comportano i campioni di ...

