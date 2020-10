Covid Italia oggi, stretta dei governatori: le nuove misure regione per regione (Di giovedì 22 ottobre 2020) Giovedì 22 ottobre 2020 – Covid Italia oggi. Il brusco aumento dei contagi e l’incremento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva hanno spinto i governatori di alcune regioni a prendere delle misure più restrittive. Lombardia, Liguria, Campania, Piemonte, Lazio e Basilicata hanno assunto nuove decisioni per cercare di contrastare la diffusione del Coronavirus. Tra le iniziative: disposizioni sulla didattica a distanza per le scuole superiori e università, spostamenti vietati di notte, ritorno all’uso dell’autocertificazioni nell’orario del coprifuoco e centri commerciali chiusi nel fine settimana. leggi anche l’articolo —> Conte al Senato: “Massima precauzione, ma oggi siamo ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) Giovedì 22 ottobre 2020 –. Il brusco aumento dei contagi e l’incremento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva hanno spinto idi alcune regioni a prendere dellepiù restrittive. Lombardia, Liguria, Campania, Piemonte, Lazio e Basilicata hanno assuntodecisioni per cercare di contrastare la diffusione del Coronavirus. Tra le iniziative: disposizioni sulla didattica a distanza per le scuole superiori e università, spostamenti vietati di notte, ritorno all’uso dell’autocertificazioni nell’orario del coprifuoco e centri commerciali chiusi nel fine settimana. leggi anche l’articolo —> Conte al Senato: “Massima precauzione, masiamo ...

