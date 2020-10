Covid Italia, bollettino oggi 22 ottobre: 16.079 nuovi casi, 136 morti. Accelera rapporto positivi/tamponi (Di giovedì 22 ottobre 2020) La situazione Covid in Italia in base al bollettino del 22 ottobre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 16.079, circa 1.000 in più rispetto a ieri. In aumento anche... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 22 ottobre 2020) La situazioneinin base aldel 222020. Icontagi registrati nelle ultime 24 ore sono 16.079, circa 1.000 in più rispetto a ieri. In aumento anche...

GrimoldiPaolo : In Italia abbiamo un picco di contagi e ricoveri da #Covid_19, chiudiamo le città, e questo #Governo di irresponsab… - Giorgiolaporta : Dopo 8 mesi dall’inizio dell’emergenza #Covid_19 ci aspettavamo assunzioni di medici, più terapie intensive e un’It… - sole24ore : Il Covid cambia il modo di pagare: ecco come l’Italia si avvia verso il cashless - JoanaAMorais : RT @emmevilla: ?????? #Covid_19 in Italia: fuori controllo. Ricoveri in terapia intensiva e decessi negli ultimi sette giorni. In blu dati a… - Anpasnazionale : ???«La situazione attuale è sicuramente peggiorata in termini di interventi e di chiamate al 118 rispetto a un mese… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Anani, riparte in solitaria la rincorsa per le Olimpiadi del judoka mantovano

Il cavrianese che si allena alle Sorgive di Solferino gareggerà per il Ghana. Positivi un tecnico e tre atleti: estromesso il team azzurro con cui si è allenato ...

Test Covid, Spallanzani: campione saliva affidabile per diagnosi

Test sulla saliva invece del tampone 'classico' per scoprire l'infezione da coronavirus Sars-Cov-2? "Il campione salivare è una valida alternativa al tampone naso-faringeo per la diagnosi molecolare d ...

Il cavrianese che si allena alle Sorgive di Solferino gareggerà per il Ghana. Positivi un tecnico e tre atleti: estromesso il team azzurro con cui si è allenato ...Test sulla saliva invece del tampone 'classico' per scoprire l'infezione da coronavirus Sars-Cov-2? "Il campione salivare è una valida alternativa al tampone naso-faringeo per la diagnosi molecolare d ...