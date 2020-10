Covid Italia, bollettino ieri 21 ottobre: 15.199 nuovi casi, 127 morti, record di tamponi. Boom Lombardia e Campania (Di giovedì 22 ottobre 2020) La situazione dei contagi da Covid-19 in Italia nel bollettino di ieri, mercoledì 21 ottobre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 15.199 (ieri 10.874). I... Leggi su ilmattino (Di giovedì 22 ottobre 2020) La situazione dei contagi da-19 inneldi, mercoledì 212020. Icontagi registrati nelle ultime 24 ore sono 15.199 (10.874). I...

Giorgiolaporta : Dopo 8 mesi dall’inizio dell’emergenza #Covid_19 ci aspettavamo assunzioni di medici, più terapie intensive e un’It… - GrimoldiPaolo : In Italia abbiamo un picco di contagi e ricoveri da #Covid_19, chiudiamo le città, e questo #Governo di irresponsab… - Agenzia_Ansa : In Italia risalgono a 10.874 i contagi in un giorno. I morti sono 89 . I tamponi effettuati sono stati 144mila… - AntScibilia : Le regioni italiane fanno male alla salute (anche prima del Covid) - fromAlias : COVID-19: persone decedute in ??Italia e nel ??mondo fino al 20/10/2020 (Log) fonte: -