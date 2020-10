Covid, in Puglia didattica a distanza per il triennio delle scuole superiori (Di giovedì 22 ottobre 2020) In Puglia, da lunedì 26 ottobre e fino al 13 novembre, sono sospese tutte le attività didattiche in presenza in tutte le scuole secondarie di secondo grado (gli istituti superiori) limitatamente all'ultimo triennio. Lo ha deciso il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nella nuova ordinanza per contenere i contagi da coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 ottobre 2020) In, da lunedì 26 ottobre e fino al 13 novembre, sono sospese tutte le attività didattiche in presenza in tutte lesecondarie di secondo grado (gli istituti) limitatamente all'ultimo. Lo ha deciso il presidente della RegioneMichele Emiliano nella nuova ordinanza per contenere i contagi da coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

