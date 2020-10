Covid, in Lombardia scatta la soglia ‘150’ in terapia intensiva: domani apre l’ospedale in Fiera (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il numero dei ricoverati in terapia intensiva in Lombardia ha superato quota ‘150’ ed è così scattata la soglia oltre la quale la Regione Lombardia aveva deciso di riattivare l’ospedale in Fiera a Milano. domani la struttura inizierà ad accogliere i primi pazienti, spiega la Regione Lombardia.L'articolo Covid, in Lombardia scatta la soglia ‘150’ in terapia intensiva: domani apre l’ospedale in Fiera MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il numero dei ricoverati ininha superato quota ‘150’ ed è cosìta laoltre la quale la Regioneaveva deciso di riattivare l’ospedale ina Milano.la struttura inizierà ad accogliere i primi pazienti, spiega la Regione.L'articolo, inla‘150’ inl’ospedale inMeteoWeb.

TgLa7 : #Covid: in Lombardia oltre 4000 contagi in 24 ore, il doppio di ieri - TgLa7 : #Covid: #Lombardia: firmata ordinanza, coprifuoco da 23 alle 5 - Corriere : Impennata di contagi: in un giorno 4.126 in Lombardia e 1.858 a Milano e provincia - Anpasnazionale : ???«La situazione attuale è sicuramente peggiorata in termini di interventi e di chiamate al 118 rispetto a un mese… - mister_ricci : RT @TgLa7: #covid, #Lombardia superata soglia 150 in terapia intensiva Domani primi pazienti all'ospedale in Fiera di Milano -