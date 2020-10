Covid, in Francia e Spagna superato il milione di casi. Germania, situazione "molto grave" (Di giovedì 22 ottobre 2020) La pandemia da Coronavirus non arresta la sua corsa nel mondo. Gli Stati Uniti si confermano il Paese più colpito, con 8.336.031 infezioni e 222.176 vittime, ma in Europa la situazione non è migliore, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) La pandemia da Coronavirus non arresta la sua corsa nel mondo. Gli Stati Uniti si confermano il Paese pi&u; colpito, con 8.336.031 infezioni e 222.176 vittime, ma in Europa lanon &e; migliore, ...

Agenzia_Ansa : #Covid: #Francia, 20.468 #contagi, impennata di vittime. 262 decessi, fra ospedali e ultimi 4 giorni in case di c… - matteosalvinimi : ??ORRORE IN #FRANCIA ?? PROFESSORE DECAPITATO, MOSTRÒ VIGNETTE #MAOMETTO. UCCISO ASSASSINO. Neanche il Covid ferm… - Agenzia_Ansa : #Francia, il presidente Macron parla in diretta tv alla nazione: Stato d'emergenza da venerdì e #coprifuoco dalle 2… - Open_gol : Il trend dei contagi non mente: tra pochi giorni saremo nella situazione della Francia - Drogba172381242 : @AieieBrazov3 @BeppeMarottaMa1 Italia Francia Germania Canada Uk Giappone Stati uniti (dove c'era covid, es New York) 7 su 7. -