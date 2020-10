Covid, in fila per il tampone si rischia il contagio. Bassetti: “I test vanno fatti solo quando serve” (Di giovedì 22 ottobre 2020) tampone e Covid, la spirale perversa è dietro l’angolo. E’ allarme sulla corsa ai test e ai tamponi, soprattutto nei drive in, dove si rischiano code di ore ed ore. Il Covid può colpire quando si è in fila. A lanciare l’allarme contagio è Vittorio De Micheli, direttore dell’Ats di Milano, alla trasmissione Prisma di Radio Popolare. Un allarme condiviso e rilanciato anche dall’infettivologo Matteo Bassetti in un ‘intervista all’Adnkronos. L’allarme – è un invito al tempo stesso- è quello di non precipitarsi ed ammassarsi senza motivo urgente. Covid, la fila per il tampone ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 ottobre 2020), la spirale perversa è dietro l’angolo. E’ allarme sulla corsa aie ai tamponi, soprattutto nei drive in, dove sino code di ore ed ore. Ilpuò colpiresi è in. A lanciare l’allarmeè Vittorio De Micheli, direttore dell’Ats di Milano, alla trasmissione Prisma di Radio Popolare. Un allarme condiviso e rilanciato anche dall’infettivologo Matteoin un ‘intervista all’Adnkronos. L’allarme – è un invito al tempo stesso- è quello di non precipitarsi ed ammassarsi senza motivo urgente., laper il...

SkyTG24 : Covid, Sis 118: 'Più 30% di chiamate. Ambulanze in fila davanti agli ospedali' - db2872 : RT @WCostituzione: A Bergamo chi stava in fila per i vaccini si beccava le polmoniti. Oggi i paranoici in fila per il tampone si beccano il… - Legambiente : RT @EcoForumLegamb: @StefanoCiafani tira le fila dell'#EcoForum 2020: 'Lavoreremo con maggioranza e opposizione. Insieme all'emergenza Covi… - StefanoCiafani : RT @EcoForumLegamb: @StefanoCiafani tira le fila dell'#EcoForum 2020: 'Lavoreremo con maggioranza e opposizione. Insieme all'emergenza Covi… - DavidBlack1980 : RT @SardiniaPost: #Sardegna #Covid AGGIORNAMENTO ?? *** Ecco cosa sta succedendo al Santissima Trinità di Cagliari: ancora fila di ambulanze… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid fila Covid, fila di ambulanze a Roma e Terni: l’Italia ripiomba nell’incubo Money.it Serie A e Save The Children per i bambini colpiti dall'emergenza post Covid

In tutto il mondo, a causa del Covid moltissimi bambini già in povertà hanno visto ... La campagna vede ancora una volta coinvolti in prima fila gli allenatori, tra gli altri: Massimiliano Allegri, ...

Arrivare al 2023 per il nuovo Presidente? Ma come e con il parlamento bocciato dal referendum?

Rintallo Nel settembre 2020, il veterano diplomatico cinese Yuan Nansheng (???) ha pubblicato un saggio, che ha suscitato un'ondata di reazioni, intitolato "I miei pensieri sulle relazioni ...

In tutto il mondo, a causa del Covid moltissimi bambini già in povertà hanno visto ... La campagna vede ancora una volta coinvolti in prima fila gli allenatori, tra gli altri: Massimiliano Allegri, ...Rintallo Nel settembre 2020, il veterano diplomatico cinese Yuan Nansheng (???) ha pubblicato un saggio, che ha suscitato un'ondata di reazioni, intitolato "I miei pensieri sulle relazioni ...