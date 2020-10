Covid, in Campania scatta il coprifuoco: tutto chiuso dalle 23 alle 5 (Di giovedì 22 ottobre 2020) In Campania scatta il coprifuoco, che resterà in vigore dal 23 ottobre al 13 novembre: tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dovranno rimanere chiuse dalle 23 alle 5, secondo quanto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 ottobre 2020) Inil, che resterà in vigore dal 23 ottobre al 13 novembre: tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dovranno rimanere chiuse235, secondo quanto ...

Agenzia_Ansa : #Covid forte crescita dei #contagi in 24 ore 15.199 positivi, ieri erano 10.874. I morti salgono a 127. Balzo dei c… - repubblica : Covid Campania: autocertificazione per spostarsi tra province, non si potranno raggiungere seconde case nel weekend - Agenzia_Ansa : #covid #Coprifuoco e #strade chiuse, la stretta delle #Regioni. In #Campania #Arzano #zonarossa. A #Roma,#Bari… - napolicittametr : Metronapoli - Covid 19. Coprifuoco dalle 23 alle 5 in Campania - Ultron65 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Campania scatta il coprifuoco: tutto chiuso dalle 23 alle 5 #campania -