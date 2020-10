Covid in Campania, 1.760 positivi e 11 morti: mai così tanti contagiati, 50 ricoverati in ospedali (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nuovo record di contagi da Coronavirus in Campania. Dopo la frenata di ieri, il Covid fa registrare 1.760 nuovi positivi su 13.878 tamponi effettuati, 448 in più di ieri ma con 1.183... Leggi su ilmattino (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nuovo record di contagi da Coronavirus in. Dopo la frenata di ieri, ilfa registrare 1.760 nuovisu 13.878 tamponi effettuati, 448 in più di ieri ma con 1.183...

