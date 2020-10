Covid, impennata del virus: nelle ultime 24 ore 15.199 nuovi positivi e 127 morti. Record di tamponi: 177mila (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il doppio rispetto alla scorsa settimana, quattro volte tanto rispetto a due settimane fa, sette volte tanto rispetto a tre settimane fa. È l'andamento esponenziale del contagio, inteso tra lunedì e ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il doppio rispetto alla scorsa settimana, quattro volte tanto rispetto a due settimane fa, sette volte tanto rispetto a tre settimane fa. È l'andamento esponenziale del contagio, inteso tra lunedì e ...

Corriere : Impennata di contagi: in un giorno 4.126 in Lombardia e 1.858 a Milano e provincia - Agenzia_Ansa : #Covid: #Francia, 20.468 #contagi, impennata di vittime. 262 decessi, fra ospedali e ultimi 4 giorni in case di c… - Corriere : Impennata contagi: 1.858 in più a Milano e provincia. In Lombardia sono 4.126, più del doppio di ieri - DomenicoMazzil5 : RT @Rvaticanaitalia: Oltre 41 milioni di casi di #Covid_19 in tutto il mondo. Impennata di casi anche in Italia, in Lombardia e Lazio scatt… - Fusto2015Giusy : RT @LucillaMasini: La Santanchè critica il Governo per l'impennata Covid. Stiamo parlando della stessa tipa tarantolata che ballava nella s… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid impennata Contagi oggi in Lombardia e Milano: 4.125 e 1.858 positivi al Covid Corriere della Sera Nel Barese ecco i numeri del Covid comune per comune

Anche quelli risparmiati nella prima fase vedono crescere, chi più chi meno, i casi di contagio da Covid-19. Con alcuni centri più colpiti di altri, dove è necessario arrestare quanto prima ...

CORONAVIRUS: GALLI, ‘COPRIFUOCO SARA’ INEVITABILE IN TUTT’ITALIA’

Impennata dei nuovi casi di coronavirus: sono 15.199 (rispetto ai 10.874 del precedente rilevamento), 127 i deceduti. In Senato il premier Conte spiega che le scelte consentono di evitare chiusure gen ...

Anche quelli risparmiati nella prima fase vedono crescere, chi più chi meno, i casi di contagio da Covid-19. Con alcuni centri più colpiti di altri, dove è necessario arrestare quanto prima ...Impennata dei nuovi casi di coronavirus: sono 15.199 (rispetto ai 10.874 del precedente rilevamento), 127 i deceduti. In Senato il premier Conte spiega che le scelte consentono di evitare chiusure gen ...