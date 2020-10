Covid, il virus forte come a marzo ma è migliorata la capacità di trattarlo (Di giovedì 22 ottobre 2020) AGI - “Non è vero che il virus è meno forte rispetto a marzo, ma è certamente migliorata la capacità di trattarlo e i pazienti arrivano prima, quando il quadro clinico non è compromesso”. A parlare è Goffredo Angioni, responsabile Uoc Malattie infettive dell'Ospedale Santissima Trinità di Cagliari, il presidio Covid del Sud Sardegna. L'infettivologo - sentito dall'AGI - spiega che, nel suo reparto, il 40% dei ricoverati ha meno di 65 anni, e il 70-75% è di sesso maschile. Prognosi migliorate rispetto alla prima emergenza Il più giovane, uno dei primi della seconda ondata, è stato un bambino tedesco di un anno, che è restato appena un giorno in ospedale per accertamenti. Gli altri, hanno 20 anni in su, in linea con il fatto che più si ... Leggi su agi (Di giovedì 22 ottobre 2020) AGI - “Non è vero che il virus è meno forte rispetto a, ma è certamentela capacità di trattarlo e i pazienti arrivano prima, quando il quadro clinico non è compromesso”. A parlare è Goffredo Angioni, responsabile Uoc Malattie infettive dell'Ospedale Santissima Trinità di Cagliari, il presidiodel Sud Sardegna. L'infettivologo - sentito dall'AGI - spiega che, nel suo reparto, il 40% dei ricoverati ha meno di 65 anni, e il 70-75% è di sesso maschile. Prognosi migliorate rispetto alla prima emergenza Il più giovane, uno dei primi della seconda ondata, è stato un bambino tedesco di un anno, che è restato appena un giorno in ospedale per accertamenti. Gli altri, hanno 20 anni in su, in linea con il fatto che più si ...

