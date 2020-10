Covid, il Regno Unito aggiunge le isole Canarie, Mykonos e le Maldive nella lista dei viaggi quarantine-free (Di giovedì 22 ottobre 2020) Quattro destinazioni sono state aggiunte all'elenco dei corridoi di viaggio del governo , offrendo ai britannici alcune opzioni in più per una pausa autunnale dell'ultimo minuto senza quarantena. La ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Quattro destinazioni sono state aggiunte all'elenco dei corridoi dio del governo , offrendo ai britannici alcune opzioni in più per una pausa autunnale dell'ultimo minuto senza quarantena. La ...

sole24ore : Covid-19 e Brexit: Moody's declassa il Regno Unito - MiAirports : Area test #Covid-19 per passeggeri in rientro da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlan… - MiAirports : Aggiornamento #Covid-19 per passeggeri in rientro da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e… - MiAirports : INFORMAZIONI circa l'area test #Covid-19 per passeggeri in rientro da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di… - MiAirports : Aggiornamento #Covid-19 per passeggeri in arrivo da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Ir… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regno Covid, nel Regno Unito ‘winter is coming’: certi inverni non si possono sottovalutare Il Fatto Quotidiano Covid, il Regno Unito aggiunge le isole Canarie, Mykonos e le Maldive nella lista dei viaggi quarantine-free

La più grande aggiunta per quanto riguarda i vacanzieri del Regno Unito sono le Isole Canarie. Anche se la Spagna rimane nella lista rossa, un tasso molto più basso nell'arcipelago atlantico significa ...

Pil cinese ancora in miglioramento, la crescita non si ferma

Dubbi relativi a un’interruzione della crescita economica cinese, smentiti però dall’espansione registrata sia sulle vendite al dettaglio relative a settembre che dalla produzione industriale. Dall’al ...

La più grande aggiunta per quanto riguarda i vacanzieri del Regno Unito sono le Isole Canarie. Anche se la Spagna rimane nella lista rossa, un tasso molto più basso nell'arcipelago atlantico significa ...Dubbi relativi a un’interruzione della crescita economica cinese, smentiti però dall’espansione registrata sia sulle vendite al dettaglio relative a settembre che dalla produzione industriale. Dall’al ...