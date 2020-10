Covid, il presidente della Camera di commercio di Napoli Ciro Fiola: Ora sto bene, ma esperienza terribile (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il presidente della Camera di commercio di Napoli, Ciro Fiola, è guarito dal Covid-19. A darne notizia è lo stesso Fiola, con un post su Facebook. La notizia della sua positività era giunta il 30 settembre e l’8 ottobre Fiola è stato ricoverato all’ospedale Cotugno. Oggi la notizia del suo ritorno a casa: “Il mostro è stato sconfitto, non è più in me”, scrive Fiola che coglie l’occasione per lanciare l’invito a “stare attenti. Mi hanno sempre considerato radicale nelle mie precauzioni – spiega – eppure è successo anche a me, quindi significa che la prudenza deve essere davvero ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ildidi, è guarito dal-19. A darne notizia è lo stesso, con un post su Facebook. La notiziasua positività era giunta il 30 settembre e l’8 ottobreè stato ricoverato all’ospedale Cotugno. Oggi la notizia del suo ritorno a casa: “Il mostro è stato sconfitto, non è più in me”, scriveche coglie l’occasione per lanciare l’invito a “stare attenti. Mi hanno sempre considerato radicale nelle mie precauzioni – spiega – eppure è successo anche a me, quindi significa che la prudenza deve essere davvero ...

