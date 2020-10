Covid, i medici di famiglia alle prese con la seconda ondata: “100 chiamate al giorno, pazienti in attesa di Ats, nessuna indicazione dall’alto. Film già visto. E non è un bel film” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Stiamo combattendo in prima linea, con qualche difesa in più rispetto a marzo, ma senza un comando sopra che ci dia indicazioni precise”. Irven Mussi è un medico di famiglia che lavora in uno studio della periferia milanese. Il suo telefono non smette mai di squillare. Sono i pazienti che chiedono consigli e informazioni dopo essersi scontrati con le difficoltà di parlare con i numeri istituzionali. Il racconto dei medici di base milanesi è la prova del fallimento del sistema di tracciamento, che non ha retto all’impennata dei contagi. “Ogni giorno riceviamo 80-100 chiamate da parte di persone che hanno bisogno di un consulto medico o psicologico” spiega Anna Pozzi, che è anche segretaria di federazione dei medici di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Stiamo combattendo in prima linea, con qualche difesa in più rispetto a marzo, ma senza un comando sopra che ci dia indicazioni precise”. Irven Mussi è un medico diche lavora in uno studio della periferia milanese. Il suo telefono non smette mai di squillare. Sono iche chiedono consigli e informazioni dopo essersi scontrati con le difficoltà di parlare con i numeri istituzionali. Il racconto deidi base milanesi è la prova del fallimento del sistema di tracciamento, che non ha retto all’impennata dei contagi. “Ogniriceviamo 80-100da parte di persone che hanno bisogno di un consulto medico o psicologico” spiega Anna Pozzi, che è anche segretaria di federazione deidi ...

