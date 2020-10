Covid, i contagi sono infortuni sul lavoro: cosa rischia l’azienda? (Di giovedì 22 ottobre 2020) Secondo l’ultimo rapporto dell’Inail, le denunce di contagio sul lavoro da Covid-19 sono state 54.128 a fine settembre. Numeri che riguardano i lavoratori, ma anche le aziende: riaccendono infatti la discussione sull’opportunità di uno scudo penale per i datori di lavoro adempienti, rispetto al tema delle misure di prevenzione. Le norme da poco introdotte non escludono la responsabilità penale del datore, che vedrà riconosciuto il proprio comportamento lecito solo alla fine dell’eventuale procedimento. contagi sul lavoro, cosa dice la normativa Il contagio da Covid-19 è stato equiparato all’infortunio sul lavoro ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) Secondo l’ultimo rapporto dell’Inail, le denunce dio sulda-19state 54.128 a fine settembre. Numeri che riguardano i lavoratori, ma anche le aziende: riaccendono infatti la discussione sull’opportunità di uno scudo penale per i datori diadempienti, rispetto al tema delle misure di prevenzione. Le norme da poco introdotte non escludono la responsabilità penale del datore, che vedrà riconosciuto il proprio comportamento lecito solo alla fine dell’eventuale procedimento.suldice la normativa Ilo da-19 è stato equiparato all’o sul...

