Covid, Galli: “A Milano temo contagio dilagante” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Per Massimo Galli, direttore di Malattie infettive dell’ospedale Sacco, un nuovo lockdown “sarebbe un intervento della disperazione e del fallimento di altre azioni di contenimento. Dobbiamo passare questa triste nottata con l’impegno di tutti quanti. Dobbiamo evitare di chiudere tutto” e per questo “alcuni sacrifici purtroppo si impongono”. Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico, … Covid, Galli: “A Milano temo contagio dilagante” Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di giovedì 22 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Per Massimo, direttore di Malattie infettive dell’ospedale Sacco, un nuovo lockdown “sarebbe un intervento della disperazione e del fallimento di altre azioni di contenimento. Dobbiamo passare questa triste nottata con l’impegno di tutti quanti. Dobbiamo evitare di chiudere tutto” e per questo “alcuni sacrifici purtroppo si impongono”. Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico, …: “Adilagante” Impronta Unika.

SkyTG24 : Covid, Galli: “È necessario agire ora per evitare un nuovo lockdown” - Corriere : Galli: stiamo per avere la battaglia di Milano che temevo a marzo - StefanoFeltri : Covid-19, Galli: «Una serie di evidenti interessi bloccano misure più drastiche» - RitaMaltese3 : RT @Corriere: Galli: stiamo per avere la battaglia di Milano che temevo a marzo - VAncilotti : RT @Corriere: Galli: stiamo per avere la battaglia di Milano che temevo a marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Galli Covid, Galli: “Tanti problemi in Lombardia? Si è privilegiata la medicina privata, da più di 20 anni… Il Fatto Quotidiano Covid, Galli: “A Milano temo contagio dilagante”

Per Massimo Galli, direttore di Malattie infettive dell’ospedale Sacco, un nuovo lockdown “sarebbe un intervento della disperazione e del fallimento di altre azioni di contenimento. Dobbiamo passare ...

COVID: GALLI, “CHIUSURA REGIONI E’ ORA IPOTESI CONCRETA”

ROMA – “Non ci saranno alternative. Dovremo arrivare al coprifuoco in tutta Italia. Mi rendo conto che si tratta di una situazione che anticipa la possibilità di un lockdown. Però qualcosa bisogna far ...

Per Massimo Galli, direttore di Malattie infettive dell’ospedale Sacco, un nuovo lockdown “sarebbe un intervento della disperazione e del fallimento di altre azioni di contenimento. Dobbiamo passare ...ROMA – “Non ci saranno alternative. Dovremo arrivare al coprifuoco in tutta Italia. Mi rendo conto che si tratta di una situazione che anticipa la possibilità di un lockdown. Però qualcosa bisogna far ...