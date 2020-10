Covid, contenimento del contagio e della gestione dell’emergenza sanitaria (Di giovedì 22 ottobre 2020) Oggi una importante iniziativa voluta dall’assessore Lamberti per fare il punto della situazione sull’attuale momento sanitario. Alle ore 11.30 sulla piattaforma Zoom si terrà la riunione dell’Unità di Crisi sanitaria Coronavirus Covid 19. I lavori saranno introdotti dal sindaco Servalli e coordinati dal Prof. Armando lamberti, Assessore con delega alle Politiche per la Tutela della Salute e promotore dell’iniziativa. Nel corso della riunione, che si pone in continuità con le precedenti tenutesi il 9 aprile e il 7 Maggio, saranno affrontate le tematiche sanitarie legate al contenimento del contagio e alle criticità nella gestione della stessa emergenza sanitaria, e , ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 22 ottobre 2020) Oggi una importante iniziativa voluta dall’assessore Lamberti per fare il puntosituazione sull’attuale momento sanitario. Alle ore 11.30 sulla piattaforma Zoom si terrà la riunione dell’Unità di CrisiCoronavirus19. I lavori saranno introdotti dal sindaco Servalli e coordinati dal Prof. Armando lamberti, Assessore con delega alle Politiche per la TutelaSalute e promotore dell’iniziativa. Nel corsoriunione, che si pone in continuità con le precedenti tenutesi il 9 aprile e il 7 Maggio, saranno affrontate le tematiche sanitarie legate aldele alle criticità nellastessa emergenza, e , ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimen… - myrtamerlino : 83 morti in un giorno sono tanti. Forse sono io a non essere abbastanza ottimista, ma guardando i numeri del contag… - BizzoZEROtoHero : RT @BrandaCast: Il Museo @BrandaCast.iglioni sarà regolarmente aperto nel nel rispetto dei protocolli per il contenimento del Covid-19 con… - BizzoZEROtoHero : RT @MAPmuseum: Il @MAPmuseum sarà regolarmente aperto nel nel rispetto dei protocolli per il contenimento del Covid-19 con orario 10.30>12.… - ilbarone1967 : RT @SennaGianMarco: L'emergenza covid ci obbliga a trovare un equilibrio tra il contenimento del virus e il diritto di continuare a vivere… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid contenimento Coronavirus, Ricciardi: "Milano, Napoli e forse Roma già fuori controllo nel contenimento" la Repubblica Covid: sindaco Castrovillari chiude le strade della movida

contemplata da quelle misure sanitarie urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid che ci hanno messo in movimento, sin dall'inizio della pandemia ...

Covid, Galli: “A Milano temo contagio dilagante”

Per Massimo Galli, direttore di Malattie infettive dell’ospedale Sacco, un nuovo lockdown “sarebbe un intervento della disperazione e del fallimento di altre azioni di contenimento. Dobbiamo passare ...

contemplata da quelle misure sanitarie urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid che ci hanno messo in movimento, sin dall'inizio della pandemia ...Per Massimo Galli, direttore di Malattie infettive dell’ospedale Sacco, un nuovo lockdown “sarebbe un intervento della disperazione e del fallimento di altre azioni di contenimento. Dobbiamo passare ...