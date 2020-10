Covid, Conte alla Camera: "Situazione critica, ma non come a marzo". La diretta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo l'informatiova di ieri al senato, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferisce oggi alla Camera sullo stato della pandemia di Coronavirus alla luce dell'ultimo Dpcm. "La Situazione - ha ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo l'informatiova di ieri al senato, il presidente del Consiglio Giusepperiferisce oggisullo stato della pandemia di Coronavirusluce dell'ultimo Dpcm. "La- ha ...

