Covid, come evitare i contagi in famiglia: le regole da rispettare L'80% dei casi di contagi Covid avviene in ambito familiare. A dirlo è la cabina di regia costituita dal ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Regioni. Se per frenare la crescita esponenziale dell'epidemia il governo invita a limitare gli spostamenti non necessari e a rimanere a casa, bisogna ricordare che anche tra le propria mura domestiche non si è affatto al sicuro. Ecco allora alcuni pratici consigli per ridurre la possibilità di contagio anche nella propria abitazione, dove inconsciamente tendiamo ad abbassare la guardia. In primis per evitare di portare il virus in casa bisogna fare attenzione quando si è fuori. Evitare quindi, come ha ribadito Conte, incontri inutili, indossare sempre la mascherina.

La possibilità di un lockdown in alcune città si fa sempre più concreta. Visto l'incemento di casi di coronavirus a Milano, Roma e Napoli, si sta pensando di rendere le ...

Cosa si dice dei prossimi coprifuoco e dpcm allo studio del governo

Per il momento, da Palazzo Chigi si smentisce tutto. Ma non si escludono nuovi provvedimenti nei prossimi giorni, mentre si lavora per aumentare il coordinamento fra stato e regioni sulle nuove misure ...

