Covid | Azzolina a Fontana | “Collaboriamo per evitare didattica a distanza”

Leggi su inews24

(Di giovedì 22 ottobre 2020), continua a far discutere il tema relativo allaa distanza. Il ministro dell’Istruzione Luciaha scritto al presidente della LombardiaDa questa sera, in Lombardia sarà attivo il coprifuoco dalle ore 23 alle 5 del mattino seguente. È solo una delle tante restrizioni imposte in Lombardia dal governatore Attilio, che … L'articolo: “Collaboriamo pera distanza” proviene da Inews.it.