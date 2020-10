Covid, Antonella Viola: «Il governo smetta di prendere in giro gli Italiani sul vaccino» (Di giovedì 22 ottobre 2020) «Il governo dovrebbe avere il coraggio di trattare gli Italiani da adulti, smetterla di prenderli in giro e dire loro la verità, ovvero che il vaccino non è la soluzione finale e che non tornerà tutto alla normalità quando finalmente lo avremo, almeno non nell’immediato». Comincia così l’intervista all’HuffPost di Antonella Viola, professoressa Ordinaria di Patologia Generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova e Direttrice Scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica (IRP-Città della Speranza). L’immunologa ha parlato del tanto sospirato vaccino: «Prima di tutto non è vero che arriverà per dicembre, le prime dosi ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) «Ildovrebbe avere il coraggio di trattare glida adulti, smetterla di prenderli ine dire loro la verità, ovvero che ilnon è la soluzione finale e che non tornerà tutto alla normalità quando finalmente lo avremo, almeno non nell’immediato». Comincia così l’intervista all’HuffPost di, professoressa Ordinaria di Patologia Generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova e Direttrice Scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica (IRP-Città della Speranza). L’immunologa ha parlato del tanto sospirato: «Prima di tutto non è vero che arriverà per dicembre, le prime dosi ...

