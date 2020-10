Covid, Agenzia americana del farmaco approva trattamento Remdesivir (Di giovedì 22 ottobre 2020) Gli Stati Uniti hanno approvato l'uso del farmaco antivirale Remdesivir contro il Covid-19. L'Agenzia americana del farmaco ha dato piena autorizzazione alla somministrazione per le persone ricoverate ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 ottobre 2020) Gli Stati Uniti hannoto l'uso delantiviralecontro il-19. L'delha dato piena autorizzazione alla somministrazione per le persone ricoverate ...

Si tratta del vaccino a cui sta lavorando anche l’azienda italiana Irbm di Pomezia. – È morto in Brasile un volontario che si stava sottoponendo alla sperimentazione del vaccino anti Covid-19 di Oxfor ...

Perché non tutta la comunità LGBTQI+ è entusiasta della "svolta" di Papa Francesco sulle unioni civili

In un tardo pomeriggio di fine ottobre arriva la dichiarazione che rovescia il mondo. Il Papa è favorevole ad una legge di "unioni civili" in modo che le coppie con persone dello stesso sesso siano "l ...

