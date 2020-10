Covid-19, Sardegna verso il lockdown: valutazioni in corso (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sardegna verso il lockdown, possibile pugno duro dopo l’estate: la decisione giungerà nelle prossime ore. Possibile la chiusura totale dell’isola ma c’è anche un alternativo piano B. Se Lombardia e Campania hanno optato per il coprifuoco, la Sardegna potrebbe andare direttamente verso un severo lockdown. Lo rivela Adnkronos. Secondo quanto infatti riferisce l’agenzia di stampa, … L'articolo Covid-19, Sardegna verso il lockdown: valutazioni in corso proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020)il, possibile pugno duro dopo l’estate: la decisione giungerà nelle prossime ore. Possibile la chiusura totale dell’isola ma c’è anche un alternativo piano B. Se Lombardia e Campania hanno optato per il coprifuoco, lapotrebbe andare direttamenteun severo. Lo rivela Adnkronos. Secondo quanto infatti riferisce l’agenzia di stampa, … L'articolo-19,ilin corso proviene da Inews.it.

