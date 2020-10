Covid-19 | Ricciardi | ' Napoli prima diventa zona rossa e meglio è Bisogna agire subito'

Agenzia_Ansa : #Covid, #Ricciardi: 'Fuori controllo #Milano, #Napoli e probabilmente #Roma dal punto di vista del controllo della… - NicolaPorro : Il ct #Mancini pubblica una vignetta sul Covid. Ricciardi e i social si scatenano. @RicoAlessandro ci spiega perché… - Agenzia_Ansa : #Ricciardi: 'Proposti stop mirati nelle regioni con Rt sopra 1. Scuole aperte, chiusi esercizi commerciali non ess… - SavioFicorella : RT @NicolaPorro: Il ct #Mancini pubblica una vignetta sul Covid. Ricciardi e i social si scatenano. @RicoAlessandro ci spiega perché ha rag… - ziowalter1973 : RT @NicolaPorro: Il ct #Mancini pubblica una vignetta sul Covid. Ricciardi e i social si scatenano. @RicoAlessandro ci spiega perché ha rag… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ricciardi

«La situazione è molto critica» e Giuseppe Conte non lo nasconde. Anzi, parlando alla Camera accentua i toni preoccupati usati il giorno prima a palazzo Madama. Ma prima di ...Il protocollo va assolutamente adeguato per far proseguire il campionato, anche se la bolla resta la soluzione migliore, ma si può fare per periodi limitati di tempo, come in NBA', riporta tuttoreggin ...