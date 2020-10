Covid 19 in Campania, De Luca firma nuova ordinanza: coprifuoco dalle 23 alle 5 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Covid 19 in Campania: il governatore Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza numero 83 (che fino dal 23 ottobre al 13 novembre prevede il divieto di circolazione dalle 23 alle 5). La decisione era nell’aria ed è stata ufficializzata quest’oggi dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il quale, con la ordinanza numero 83, ha … Leggi su 2anews (Di giovedì 22 ottobre 2020)19 in: il governatore Vincenzo Dehato l’numero 83 (che fino dal 23 ottobre al 13 novembre prevede il divieto di circolazione235). La decisione era nell’aria ed è stata ufficializzata quest’oggi dal governatore della, Vincenzo De, il quale, con lanumero 83, ha …

