Covid-19 | coprifuoco nel Lazio | torna l’autocertificazione | il pdf da scaricare

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Anche la regioneaderisce all’iniziativa del, una delle modalità individuate per contenere il contagio da-19,la contestata autocertificazione, il df da. Il Presidente della Regione Nicola Zingaretti ha deciso di istituire anche nelil ‘’ secondo il quale nessun cittadino potrà circolare in strada dalle ore 24.00 alle ore … L'articolo-19 :nell’autocertificazione, il pdf daè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

TgLa7 : #Covid: #Lombardia: firmata ordinanza, coprifuoco da 23 alle 5 - TgLa7 : #Covid: Spagna, si valuta introduzione coprifuoco nazionale - repubblica : Salvini sul coprifuoco: 'Idea strampalata, il virus non va a dormire alle 21.30'' - RadioItaliaIRIB : Covid, coprifuoco anche in Spagna, superato il milione di casi - ilpapa17 : Repubblica Comunista Italiana la nostra dittatura di sinistra è sempre più uguale alla : Repubblica Comunista Ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid coprifuoco

Allineamento con Lombardia e Campania per quanto riguarda il coprifuoco a causa del coronavirus, Nicola Zingaretti, il governatore della Regione Lazio, ha firmato un’ordinanza che impone il coprifuoco ...Il Covid torna a far paura, e le misure di prevenzione si fanno più incisive. Le ordinanze firmate ieri dal governatore Fontana non prevedono solo il coprifuoco dalle 23 alle 5, la chiusura dei centri ...