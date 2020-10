Covid 19 a Marano: morto un docente della scuola Siani (Di giovedì 22 ottobre 2020) Covid 19: un docente della scuola Giancarlo Siani di Marano (ma residente a Villaricca) è deceduto in ospedale. Una triste notizia sconvolge la scuola Giancarlo Siani di Marano di Napoli: un docente è morto a causa del Covid 19. Come riportato da “Il Mattino”, l’uomo (originario di Marano ma residente a Villaricca) soffriva di patologie … Leggi su 2anews (Di giovedì 22 ottobre 2020)19: unGiancarlodi(ma residente a Villaricca) è deceduto in ospedale. Una triste notizia sconvolge laGiancarlodidi Napoli: una causa del19. Come riportato da “Il Mattino”, l’uomo (originario dima residente a Villaricca) soffriva di patologie …

tizi_marano : RT @ilruttosovrano: Vicesindaco di Azzano ricoverato a New York per Covid: 'Conto di 100mila dollari per 17 giorni', chissà che dittatura s… - mattinodinapoli : Controlli anti-Covid tra Marano, Mugnano e Villaricca: multe e denunce - puntomagazine : Marano, Mugnano e Villaricca: 35 persone e 2 esercizi commerciali sanzionati - #Covid_19 #COVID__19 #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Marano Covid, alla scuola Siani di Marano due classi in quarantena: «C'era un bimbo... Il Mattino Marano e Villaricca piangono Castrese, il maestro delle elementari era positivo al Covid

Un grave lutto colpisce Marano e Villaricca. Si è infatti spento Castrese Castaldi, originario di Marano (dove lavorava come docente ...

A.C. Renate: decide Giorgione, immeritato stop a Gorgonzola

Ancora rosa decimata per mister Diana, sempre senza Guglielmotti, Magli, Esposito e Sorrentino. Rientra Rada che torna titolare nel 3-4-2-1 che vede l’esordio dal 1' per Silva e Maistrello. In casa bl ...

Un grave lutto colpisce Marano e Villaricca. Si è infatti spento Castrese Castaldi, originario di Marano (dove lavorava come docente ...Ancora rosa decimata per mister Diana, sempre senza Guglielmotti, Magli, Esposito e Sorrentino. Rientra Rada che torna titolare nel 3-4-2-1 che vede l’esordio dal 1' per Silva e Maistrello. In casa bl ...