Covid-19, 47 nuove positività in Irpinia: cinque solo nel capoluogo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL'Azienda Sanitaria Locale comunica che su 660 tamponi analizzati sono risultate positive al Covid-19, 47 persone: – 6, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 5, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Caposele; – 7, residenti nel comune di Cervinara, contatti di positivo; – 2, residente nel comune di Fontanarosa; – 4, residenti nel comune di Grottaminarda, contatti di positivo; – 1, residente nel comune di Lauro, ricoverato presso l'AORN "Moscati" di Avellino; – 1, residente nel comune di Manocalzati, ricoverato presso l'AORN "Moscati" di Avellino; – 2, residenti nel comune di Melito irpino; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Mirabella Eclano; – 2, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuove Zaia: «Ho pronti 10 centri Covid. Nuove restrizioni? Decidono i parametri» Corriere della Sera Tra i positivi del nuoto la friulana Alice Mizzau: «Febbre e tosse, ma l'appetito non mi manca»

Dopo Federica Pellegrini e dieci atleti azzurri del nuoto positivi al Coronavirus, anche la nuotatrice friulana Alice Mizzau, 27 anni, sta facendo i conti con il Covid 19. L'annuncio lo ha ...

Sardegna verso il lockdown totale per 15 giorni

Entro sabato il presidente della Regione Solinas dovrebbe firmare l'ordinanza per la chiusura CAGLIARI - La Sardegna potrebbe decidere nelle prossime ore per un nuovo lockdown per frenare la salita de ...

Dopo Federica Pellegrini e dieci atleti azzurri del nuoto positivi al Coronavirus, anche la nuotatrice friulana Alice Mizzau, 27 anni, sta facendo i conti con il Covid 19. L'annuncio lo ha ...

Entro sabato il presidente della Regione Solinas dovrebbe firmare l'ordinanza per la chiusura CAGLIARI - La Sardegna potrebbe decidere nelle prossime ore per un nuovo lockdown per frenare la salita de ...