Covid, 16.079 nuovi casi e 136 morti: il bollettino del 22 ottobre (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 22 ottobre: morti, contagi, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 22 ottobre 2020. Son i nuovi casi e i morti registrati nell’ultimo giorno. È di 169.302 persone attualmente positive (+13.860), 36.968 morti (+136), 259.456 guariti (+2.082), per un totale di 465.726 casi (+16.079), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 169.302 ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 22, contagi, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consuetosulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 222020. Son ie iregistrati nell’ultimo giorno. È di 169.302 persone attualmente positive (+13.860), 36.968(+136), 259.456 guariti (+2.082), per un totale di 465.726(+16.079), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consuetoquotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 169.302 ...

SkyTG24 : #Coronavirus, il bollettino: 16.079 nuovi contagi su 170.392 tamponi - via20settembre : In Italia 16.079 nuovi casi di Covid e 136 morti. L’ultimo bollettino - lanuovariviera : Covid, i nuovi positivi in italia sono 16.079 - Filo2385Filippo : RT @rtl1025: Sono 16.079 i nuovi casi di #Coronavirus registrati oggi in Italia, su 170.392 tamponi eseguiti. Si registrano 992 ricoveri in… - MiaomiaoCh : RT @TgLa7: ??#Covid, contagi inarrestabili: +16.079 nuovi casi su 170mila tamponi, 136 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 079 Bollettino Coronavirus, oggi 16.079 contagi e 136 morti per Covid: i dati di giovedì 22 ottobre Fanpage.it Coronavirus, ultimi dati: in Italia 16.079 nuovi casi con 170.392 tamponi. Altri 136 morti e 66 terapie intensive

Nuovo record in Italia. Sono 16.079 i nuovi casi di coronavirus alle 17 di giovedì 22 ottobre, in crescita del 3,57% rispetto al giorno precedente. Dati rilevati sulla base di 170.392 tamponi ...

Covid, bollettino del 22 ottobre: nuovo record di contagi

Nel pomeriggio di giovedì 22 ottobre è stato diffuso un nuovo bollettino sull’emergenza coronavirus in Italia. Secondo gli ultimi dati, sono 16.079 i nuovi casi di Covid-19 in Italia (nuovo ...

Nuovo record in Italia. Sono 16.079 i nuovi casi di coronavirus alle 17 di giovedì 22 ottobre, in crescita del 3,57% rispetto al giorno precedente. Dati rilevati sulla base di 170.392 tamponi ...Nel pomeriggio di giovedì 22 ottobre è stato diffuso un nuovo bollettino sull’emergenza coronavirus in Italia. Secondo gli ultimi dati, sono 16.079 i nuovi casi di Covid-19 in Italia (nuovo ...