Cotto e Mangiato ricetta 22 ottobre 2020 | tortini di gorgonzola

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tessa Gelisio ha preparato deidioggi a. Vediamo la. LaLadi oggi prevede: 200 ml di latte30 grammi di burro30 grammi di farina340 grammi di3 uovaPreparazione Preparare la besciamella con latte burro e farina. Quando sarà pronto aggiungere ilmantecare e lasciare intiepidire. A questo punto sbattere dentro tre uova e versare negli stampi di silicone. Cuocere a bagnomaria in forno a 160 gradi per una trentina di minuti. Decorare con aceto balsamico e servire. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

La ricerca si può sempre sostenere effettuando una donazione al 45521 'Cotto e mangiato' va in onda tutti i giorni alle ore 12,50 su Italia1