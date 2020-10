Così la Manovra 2021 seppellirà la stagione dell’euro-austerity. Parla il deputato M5S, Currò: “Bisogna insistere sull’innovazione” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “La stagione dei tagli ai servizi pubblici è finita da quanto il Movimento 5 stelle è al governo”. A testimoniarlo, al di là delle parole, è la Manovra 2021, presentata pochi giorni fa dal governo, una Manovra espansiva, “in grado di spezzare il terribile circolo vizioso di disoccupazione, crollo degli investimenti privati e sofferenze del sistema bancario”. Ne è convinto Giovanni Currò, capogruppo M5S in Commissione Finanze alla Camera. Che rilancia anche l’esigenza di investimenti pubblici con i fondi in arrivo dall’Ue, senza però cadere nella trappola del Mes. Per molti, però, resta la panacea a tutti i mali… Il dibattito sul Mes è solo italiano. In Europa durante la pandemia nessuno lo ha chiesto e nemmeno ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Ladei tagli ai servizi pubblici è finita da quanto il Movimento 5 stelle è al governo”. A testimoniarlo, al di là delle parole, è la, presentata pochi giorni fa dal governo, unaespansiva, “in grado di spezzare il terribile circolo vizioso di disoccupazione, crollo degli investimenti privati e sofferenze del sistema bancario”. Ne è convinto Giovanni Currò, capogruppo M5S in Commissione Finanze alla Camera. Che rilancia anche l’esigenza di investimenti pubblici con i fondi in arrivo dall’Ue, senza però cadere nella trappola del Mes. Per molti, però, resta la panacea a tutti i mali… Il dibattito sul Mes è solo italiano. In Europa durante la pandemia nessuno lo ha chiesto e nemmeno ha ...

umbertodicanito : @Ale_Rimi nei momenti di difficoltà purtroppo tocca ammettere che non è poi così inverosimile quest'analisi. Quando… - PalazPrevitera : RT @_MiBACT: Manovra, @dariofrance: « +17 mln di euro per gli istituti culturali, sale così a 50 mln di euro l’ammontare permanente delle r… - IstitutoSturzo : RT @_MiBACT: Manovra, @dariofrance: « +17 mln di euro per gli istituti culturali, sale così a 50 mln di euro l’ammontare permanente delle r… - itavocori : RT @aynicoop: ?? I #volontari non era mai stati così tanti: sale a 50mila il numero di posizioni aperte per il #ServizioCivile su base annua… - InfogioGe : RT @aynicoop: ?? I #volontari non era mai stati così tanti: sale a 50mila il numero di posizioni aperte per il #ServizioCivile su base annua… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Manovra Conferenza stampa su Legge di Bilancio 2021. Conte: “Mes? Ci sarà l’opportunità per parlarne” Cagliaripad