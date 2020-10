Cosa succede se si guida senza assicurazione? (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’Ania è l’associazione di categoria delle compagnie assicuratrici. In occasione dell’assemblea annuale ha denunciato un numero crescente di veicoli circolanti non in regola. Infatti, il numero registrato è di 2,6 milioni di macchine senza assicurazione, dati diversi si hanno di regione in regione. La pandemia ha peggiorato una situazione di allarme che già da tempo le associazioni del settore guida sicura segnalavano. Perché molti guidatori rinunciano all’assicurazione? Tra crisi economica e anche condotte irresponsabili, il numero di veicoli non protetti da coperture assicurative, senza bollo altre certificazioni di controllo è troppo alta. Da anni, tantissime famiglie con basso reddito o problemi economici rinunciano ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’Ania è l’associazione di categoria delle compagnie assicuratrici. In occasione dell’assemblea annuale ha denunciato un numero crescente di veicoli circolanti non in regola. Infatti, il numero registrato è di 2,6 milioni di macchine, dati diversi si hanno di regione in regione. La pandemia ha peggiorato una situazione di allarme che già da tempo le associazioni del settoresicura segnalavano. Perché moltitori rinunciano all’? Tra crisi economica e anche condotte irresponsabili, il numero di veicoli non protetti da coperture assicurative,bollo altre certificazioni di controllo è troppo alta. Da anni, tantissime famiglie con basso reddito o problemi economici rinunciano ...

