"Cosa sanno Trenitalia e Italia?". Dago, scoperta-choc: provate a prenotare un treno dopo 12 dicembre... virus, siamo spacciati (Di giovedì 22 ottobre 2020) Un fatto inquietante, su cui alza il velo Dagospia. Una circostanza clamorosa, almeno fino a quando non verrà spiegata. Già, perché se si prova a prenotare un treno sul sito di Italo, dopo il 12 dicembre è impossibile farlo. Le date non sono selezionabili. Ma non è finita. Sul sito di TrenItalia è sì possibile selezionare le date, peccato che poi risulti che "non ci sono soluzioni disponibili". Nemmeno sulla tratta Roma-Milano. E Dagospia incalza: "Come mai? Cosa sanno le società ferroviarie che noi non sappiamo? A qualcuno hanno detto che si tratta di 'calendari da aggiornare' ma è palesemente una bufala. Da sempre si può prenotare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Un fatto inquietante, su cui alza il velospia. Una circostanza clamorosa, almeno fino a quando non verrà spiegata. Già, perché se si prova aunsul sito di Italo,il 12è impossibile farlo. Le date non sono selezionabili. Ma non è finita. Sul sito diè sì possibile selezionare le date, peccato che poi risulti che "non ci sono soluzioni disponibili". Nemmeno sulla tratta Roma-Milano. Espia incalza: "Come mai?le società ferroviarie che noi non sappiamo? A qualcuno hanno detto che si tratta di 'calendari da aggiornare' ma è palesemente una bufala. Da sempre si può...

Nemmeno sulla tratta Roma-Milano. E Dagospia incalza: "Come mai? Cosa sanno le società ferroviarie che noi non sappiamo? A qualcuno hanno detto che si tratta di 'calendari da aggiornare' ma è ...

Nemmeno sulla tratta Roma-Milano. E Dagospia incalza: "Come mai? Cosa sanno le società ferroviarie che noi non sappiamo? A qualcuno hanno detto che si tratta di 'calendari da aggiornare' ma è ...