Coronavirus | ultime notizie – Usa | oltre 222 mila decessi Tampone a Trump sull’Air Force One verso Nashville | negativo

Ultimi bollettini: Coronavirus, aumentano ancora terapie intensive (+66) e nuovi contagi: +16.079 con 7 mila tamponi in meno. 136 decessi – Il bollettino della Protezione civile 22 ottobre. Coronavirus, in Lombardia crescono ancora le vittime: oggi sono 29. Stabile il numero dei nuovi contagi: 4.125 – Il bollettino della Regione Lombardia 22 ottobre. In tutto il mondo, le infezioni da Coronavirus sono arrivate a quota 41,5 milioni.

Potrebbe arrivare nella giornata di domani una nuova ordinanza della Regione Calabria che prevede ulteriori limitazioni per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il presidente facente funzioni della G ...

Oggi + 16.079 positivi, + 136 morti e 66 nuovi ricoveri in terapia intensiva (che sfiora quota mille). Meno tamponi: l'indice nuovi positivi-tamponi sale al 9,4%. Regioni: Lombardia + 4.125, Emilia Ro ...

