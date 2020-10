**Coronavirus: tutto pronto all’ospedale in Fiera per primo paziente** (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) – L’apertura ufficiale dell’ospedale Fiera era questione di ore: annunciata pochi giorni fa dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana, si è resa necessaria con il numero degli ultimi ricoveri in terapia intensiva, che hanno superato quota 150, come da piano regionale. Da quanto ha appreso l’Adnkronos, è tutto pronto negli spazi dei padiglioni per l’arrivo del primo paziente: oggi ci sono stati gli ultimi sopralluoghi, gli ultimi ritocchi e ogni cosa, spiegano dal Policlinico, “è stata approntata”, compreso il trasporto dei farmaci necessari per curare i malati Covid19 e rifornire la farmacia del padiglione. Domani sarà attivato il primo modulo da 14 posti letto, gli altri saranno aperti di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) – L’apertura ufficiale dell’ospedaleera questione di ore: annunciata pochi giorni fa dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana, si è resa necessaria con il numero degli ultimi ricoveri in terapia intensiva, che hanno superato quota 150, come da piano regionale. Da quanto ha appreso l’Adnkronos, ènegli spazi dei padiglioni per l’arrivo delpaziente: oggi ci sono stati gli ultimi sopralluoghi, gli ultimi ritocchi e ogni cosa, spiegano dal Policlinico, “è stata approntata”, compreso il trasporto dei farmaci necessari per curare i malati Covid19 e rifornire la farmacia del padiglione. Domani sarà attivato ilmodulo da 14 posti letto, gli altri saranno aperti di ...

