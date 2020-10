Coronavirus, test rapidi sul respiro: la rivoluzione di ENEA (Di giovedì 22 ottobre 2020) Un’importante novità sul fronte Coronavirus, made in Italy, è pronta ad affiancare il classico tampone utilizzato per scoprire la positività al virus: di cosa si tratta. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), è prossima a lanciare un nuovo test rapido. Questo non sostituirà il classico tampone, ma lo … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Un’importante novità sul fronte, made in Italy, è pronta ad affiancare il classico tampone utilizzato per scoprire la positività al virus: di cosa si tratta. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (), è prossima a lanciare un nuovorapido. Questo non sostituirà il classico tampone, ma lo … L'articolo proviene da Inews.it.

Alberto_Cirio : ?? CORONAVIRUS: AL VIA IN #PIEMONTE L’UTILIZZO DEI TEST RAPIDI Da oggi inizia l’utilizzo dei test rapidi per individ… - fanpage : La scoperta di un team di ricerca americano - BAG_OFSP_UFSP : #CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19 22.10. Attualmente, si contano 97'019 casi confermati in laboratorio, 5'256 in… - Primonumero : Coronavirus, timore di nuovi contagi: “Tre pazienti positivi al test rapido al San Timoteo, ora i tamponi”… - plums_the : @Ussignur_ @rubino7004 @LucianoBarraCar @maxfarris E' tutta lì la questione ... i test, i tamponi ... Una volta sve… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus test Coronavirus: a cosa servono i test sierologici e cosa possono scoprire Corriere della Sera La Usl conferma: "Nessun privilegio per Pellegrini Normale che positivo esca per andare a punto tampone"

Federica Pellegrini, positiva al Covid-19, non ha infranto le regole accompagnando la madre ... La scelta di accompagnare il genitore a sottoporsi al test nonostante la propria positività è costata ...

Il Covid si abbatte sulle Tlc italiane, ricavi giù dell’8%

La pandemia da Covid-19 e le conseguenti restrizioni agli spostamenti fisici hanno enfatizzato il ruolo delle telecomunicazioni a livello mondiale e rappresentato un vero stress test per il settore.

Federica Pellegrini, positiva al Covid-19, non ha infranto le regole accompagnando la madre ... La scelta di accompagnare il genitore a sottoporsi al test nonostante la propria positività è costata ...La pandemia da Covid-19 e le conseguenti restrizioni agli spostamenti fisici hanno enfatizzato il ruolo delle telecomunicazioni a livello mondiale e rappresentato un vero stress test per il settore.