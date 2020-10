Coronavirus, terapie intensive sotto stress: contagi e morti in crescita (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Di fronte al numero crescente di nuovi casi a cui fa seguito una risalita costante sia dei ricoveri in terapia intensiva che dei decessi per Covid-19, riteniamo che sia il momento di proporre alle autorità centrali e locali di applicare con rapidità ed efficienza l’istituzione di zone rosse in una serie di zone geografiche da identificare in modo preciso e definito sulla base di un alto livello di nuovi contagi, e per un periodo limitato nel tempo (15-20 giorni), allo scopo di staccare la spina al virus senza arrivare a lockdown generalizzati”. E’ la raccomandazione rivolta a Governo e Regioni da Guido Silvestri, virologo all’Emory University di Atlanta, e da tutto lo staff della pagina facebook ‘Pillole di ottimismo’, che riunisce medici di diverse specialità, economisti e giuristi. Per gli esperti, le 3 ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Di fronte al numero crescente di nuovi casi a cui fa seguito una risalita costante sia dei ricoveri in terapia intensiva che dei decessi per Covid-19, riteniamo che sia il momento di proporre alle autorità centrali e locali di applicare con rapidità ed efficienza l’istituzione di zone rosse in una serie di zone geografiche da identificare in modo preciso e definito sulla base di un alto livello di nuovi, e per un periodo limitato nel tempo (15-20 giorni), allo scopo di staccare la spina al virus senza arrivare a lockdown generalizzati”. E’ la raccomandazione rivolta a Governo e Regioni da Guido Silvestri, virologo all’Emory University di Atlanta, e da tutto lo staff della pagina facebook ‘Pillole di ottimismo’, che riunisce medici di diverse specialità, economisti e giuristi. Per gli esperti, le 3 ...

lorepregliasco : La curva di ricoverati e terapie intensive, dall'ottimo speciale @sole24ore: siamo sopra i livelli di marzo come ri… - sole24ore : #Coronavirus, ultimi #dati: in #Italia 16.079 nuovi casi con 170.392 #tamponi. Altri 136 #morti e 66… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 8.804 nuovi casi, 83 morti, +47 terapie intensive - Francesco_Riz : RT @Antonio_Caramia: #22ottobre #Covid_19 #COVID19 ??16.079 Nuovi casi +880?? ??992 Terapie intensive +66?? ??9.694 Ricoverati con sintomi +… - infoitinterno : Coronavirus, ultimi dati: in Italia 16.079 nuovi casi con 170.392 tamponi. Altri 136 morti e 66 terapie intensive -