Coronavirus, Speranza promette tamponi rapidi in farmacia | Boccia: presto 2mila tecnici per il tracciamento (Di giovedì 22 ottobre 2020) In arrivo una squadra di 2mila operatori per potenziare il tracciamento del virus e via, nelle farmacie, a una sperimentazione di tamponi rapidi. I due annunci arrivano dai ministri Boccia e Speranza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 ottobre 2020) In arrivo una squadra dioperatori per potenziare ildel virus e via, nelle farmacie, a una sperimentazione di. I due annunci arrivano dai ministri...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, l'appello di @robersperanza: 'Evitate gli spostamenti inutili' #ANSA - Corriere : L’appello del ministro Speranza: «Situazione seria, state a casa il più possibile» - Agenzia_Ansa : Il #Veneto registra un boom di casi #Covid, +1.422 in un giorno #Coronavirus #ANSA - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Speranza: 'Sperimentazione tamponi rapidi in farmacia' #robertosperanza - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Speranza: 'Sperimentazione tamponi rapidi in farmacia' #robertosperanza -