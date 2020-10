Coronavirus, sottosegretaria Zampa: “Possiamo ancora fermare l’ondata, se ognuno fa la propria parte” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Possiamo ancora fermare l’ondata che sta salendo se ognuno fa la propria parte e rispetta le regole per evitare un lockdown, è evidente che se ci trovassimo di fronte a una crescita sproposita nessuno vuole fare correre il rischio a cittadini di andare verso epidemia fuori controllo”: lo ha affermato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. Le decisioni su eventuali istituzioni di zone rosse nelle grandi città spettano “al sindaco insieme al presidente della Regione o al governo facendo azione di commissariamento, ciò non è né nelle intenzioni né nella necessità di essere, tutte le decisioni prese finora sulla Lombardia sono state prese in un confronto più ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Possiamol’ondata che sta salendo sefa laparte e rispetta le regole per evitare un lockdown, è evidente che se ci trovassimo di fronte a una crescita sproposita nessuno vuole fare correre il rischio a cittadini di andare verso epidemia fuori controllo”: lo ha affermato laalla Salute Sandraa 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. Le decisioni su eventuali istituzioni di zone rosse nelle grandi città spettano “al sindaco insieme al presidente della Regione o al governo facendo azione di commissariamento, ciò non è né nelle intenzioni né nella necessità di essere, tutte le decisioni prese finora sulla Lombardia sono state prese in un confronto più ...

RosyMerola : #SandraZampa (Sottosegretaria #Salute) a #24Mattino su #Radio24: “Nuovo l#ockdown? Non possiamo rischiare epidemia… - nina_x72 : RT @AlessandraOdri: Zampa, assieme a Speranza, è totalmente incapace ed inadeguata ad occuparsi di cose sanitarie! Go home! #COVID19 Otto… - MonaldiDavid : RT @AlessandraOdri: Zampa, assieme a Speranza, è totalmente incapace ed inadeguata ad occuparsi di cose sanitarie! Go home! #COVID19 Otto… - mimmoalba1 : RT @AlessandraOdri: Zampa, assieme a Speranza, è totalmente incapace ed inadeguata ad occuparsi di cose sanitarie! Go home! #COVID19 Otto… - GastoneMappini : RT @AlessandraOdri: Zampa, assieme a Speranza, è totalmente incapace ed inadeguata ad occuparsi di cose sanitarie! Go home! #COVID19 Otto… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sottosegretaria Coronavirus, sottosegretaria Zampa: “Possiamo ancora fermare l’ondata, se ognuno fa la propria par ... Meteo Web Borghi in festival: in arrivo il bando Mibact per cultura e turismo

L'emergenza coronavirus ha portato ad una rivalutazione del turismo ... è il valore aggiunto della nostra offerta turistica", ha spiegato Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria al Turismo del Mibact. Chi ...

Coronavirus, Zampa”Scaricare Immuni e non uscire quando non necessario”

ROMA (ITALPRESS) – “Si sta cercando di rimontare con 34 mila assunzioni un pò di quelle carenze che derivano dal passato. In questo momento c’è un ulteriore provvedimento che immetterà altro personale ...

L'emergenza coronavirus ha portato ad una rivalutazione del turismo ... è il valore aggiunto della nostra offerta turistica", ha spiegato Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria al Turismo del Mibact. Chi ...ROMA (ITALPRESS) – “Si sta cercando di rimontare con 34 mila assunzioni un pò di quelle carenze che derivano dal passato. In questo momento c’è un ulteriore provvedimento che immetterà altro personale ...