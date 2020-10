Coronavirus Sicilia, scatta la quinta zona rossa (Di venerdì 23 ottobre 2020) Coronavirus Sicilia, l’impennata dei contagi nell’isola (796 nelle ultime 24 ore) ha fatto scattare un altro provvedimento di zona rossa Coronavirus in Sicilia, i numeri dei contagi fanno scattare l’allarme e c’è un altro comune che chiude. Parliamo di Torretta, cittadina in provincia di Palermo. Va a fare compagnia alle altre quatto già interessate da … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020), l’impennata dei contagi nell’isola (796 nelle ultime 24 ore) ha fattore un altro provvedimento diin, i numeri dei contagi fannore l’allarme e c’è un altro comune che chiude. Parliamo di Torretta, cittadina in provincia di Palermo. Va a fare compagnia alle altre quatto già interessate da … L'articolo proviene da Inews.it.

Regione_Sicilia : ?? #CoronavirusSicilia (22 ottobre 2020): in #Sicilia: 29 ricoveri in più, 98 guariti - - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 8,4% Regioni con i… - LaStampa : Coronavirus, in Sicilia quarto comune “zona rossa”: Randazzo è un paese blindato - esperonews : Coronavirus, boom di contagi nella provincia di Palermo: +351 in 24 ore - infoitinterno : Coronavirus, in Sicilia 7.732 tamponi: 796 nuovi contagi, 234 più di ieri -