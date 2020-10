Coronavirus: Sgarbi, 'Repubblica non è fondata su sanità ma su lavoro' (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo proteggere gli anziani, stare attenti a loro. Far preoccupare i giovani per quello che non li riguarda è un'azione cri-mi-na-le dell'informazione, deve dire la verità, non può continuare a dare dei dati che seminano soltanto il terrore. Quello che il Coronavirus ha fatto è colpire le nostre teste. L'articolo primo della Costituzione non dice che la Repubblica italiana è fondata sulla sanità, ma sul lavoro, e avete tolto il lavoro a milioni di italiani che sono nelle condizioni di non vivere più". Lo ha affermato Vittorio Sgarbi, intervenendo alla Camera dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sull'ultimo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo proteggere gli anziani, stare attenti a loro. Far preoccupare i giovani per quello che non li riguarda; un'azione cri-mi-na-le dell'informazione, deve dire la verità, non può continuare a dare dei dati che seminano soltanto il terrore. Quello che ilha fatto; colpire le nostre teste. L'articolo primo della Costituzione non dice che laitalianasulla;, ma sul, e avete tolto ila milioni di italiani che sono nelle condizioni di non vivere più". Lo ha affermato Vittorio, intervenendo alla Camera dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sull'ultimo ...

Lo ha affermato Vittorio Sgarbi, intervenendo alla Camera dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sull'ultimo Dpcm. "Se la televisione non parlasse tutti i giorni dodici ore ...

Lo porterò a lei, illustrissimo signor Fico". Lo ha annunciato in Aula alla Camera Vittorio Sgarbi, dopo che il presidente della Camera lo aveva invitato ad indossare correttamente la mascherina.

