Coronavirus | Sgarbi | ' Repubblica non è fondata su sanità ma su lavoro'

Lo ha affermato Vittorio Sgarbi, intervenendo alla Camera dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sull'ultimo Dpcm. "Se la televisione non parlasse tutti i giorni dodici ore ...

Lo porterò a lei, illustrissimo signor Fico". Lo ha annunciato in Aula alla Camera Vittorio Sgarbi, dopo che il presidente della Camera lo aveva invitato ad indossare correttamente la mascherina.

