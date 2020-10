Coronavirus: Sgarbi a Fico, ‘le porterò certificato medico per non portare mascherina’ (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Purtroppo mi farò fare un certificato medico perchè ho problemi di respirazione e sono uno di quelli che potrebbe non portarla secondo il Dpcm. Lo porterò a lei, illustrissimo signor Fico”. Lo ha annunciato in Aula alla Camera Vittorio Sgarbi, dopo che il presidente della Camera lo aveva invitato ad indossare correttamente la mascherina. “Allora lo porti”, è stata la replica di Fico. “Potrò parlare senza censura”, la controreplica di Sgarbi. L'articolo Coronavirus: Sgarbi a Fico, ‘le porterò certificato medico per non portare mascherina’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Purtroppo mi farò fare unperchè ho problemi di respirazione e sono uno di quelli che potrebbe non portarla secondo il Dpcm. Lo porterò a lei, illustrissimo signor”. Lo ha annunciato in Aula alla Camera Vittorio, dopo che il presidente della Camera lo aveva invitato ad indossare correttamente la mascherina. “Allora lo porti”, è stata la replica di. “Potrò parlare senza censura”, la controreplica di. L'articolo, ‘le porteròper nonmascherina’ CalcioWeb.

Lo porterò a lei, illustrissimo signor Fico”. Lo ha annunciato in Aula alla Camera Vittorio Sgarbi, dopo che il presidente della Camera lo aveva invitato ad indossare correttamente la mascherina.

